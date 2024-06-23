Ирина Яровая выступила на коллегии на тему «Об итогах деятельности Минвостокразвития и задачах на 2024 год»

Заместитель Председатель ГД Ирина Яровая, выступила на коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики "Об итогах деятельности Минвостокразвития и задачах на 2024 год", которая состоялась 21июня.



«Главное поручение, которое дано Президентом по Дальнему Востоку - это повышение качества жизни людей. Большая работа, проведенная профильным вице-премьером, министерством и парламентом ориентирована именно на это», — заявила Яровая



«За прошедшие годы для развития Дальнего Востока принято около 100 федеральных законов и около 500 актов Правительства, каждый из которых про конкретные новые возможности, такие как закон о ТОРах, о дальневосточном гектаре и ипотеке, о свободном порте Владивосток, о Северном завозе и многие другие. И нам важно продолжить логику развития, привлечения инвесторов, создания благоприятных условий для привлечения новых специалистов, повышения качества жизни жителей Дальнего Востока», — сказала Ирина Яровая.



«Важнейший вопрос - это практическая помощь жителям Дальнего Востока в доступности медицинской помощи, поскольку это ключевой фактор сохранения населения в дальневосточном регионе. Оказание помощи онкобольным, использование возможностей телемедицины, переведение в проактивный формат оформления инвалидности и проездных документов для госпитализации в других регионах - это та практическая работа, которую мы ведем с минздравом. И мы настроены на то, чтобы добиться от Министерства здравоохранения дополнительных решений по выездной диспансеризации для удалённых посёлков Дальнего Востока», —заявила зампред ГД.



Отдельно Ирина Яровая остановилась на вопросе подготовки наиболее дефицитных кадров на Дальнем Востоке – врачей: «Мы в ручном режиме отработали и с министерством здравоохранения, и с регионами, чтобы были заполнены все заявки по контрольным цифрам приема. То, чего раньше никогда не было. Это позволит в ближайшей перспективе Дальнему Востоку получить профессионально подготовленных врачей по всем необходимым специальностям».



«Благодаря нам территории опережающего развития включены в число субъектов, которые могут заявляться на целевую подготовку кадров, то есть могут за счет бюджета подготовить молодых специалистов для дальнейшего развития. Кроме того, мы оказали практическую помощь крупным судостроителям, чтобы их заявки на целевую подготовку кадров были удовлетворены, о существовании проблем в этой части судостроители рассказали нам на встрече во Владивостоке. Принципиально важно, чтобы Министерство по развитию Дальнего Востока и корпорации во взаимодействии с работодателями максимально задействовали те знания, которые у них есть по потребностям на рынке труда именно по территориям опережающего развития и стратегически важным отраслям», — сказала вице-спикер ГД.



«Кроме того, у нас сегодня в портфеле законодательных инициатив, важные решения для развития Дальнего Востока. Учитывая, что мастер-планы включают туризм, само появление в законодательстве таких понятий, как «семейный туризм» и «научно-образовательный туризм» даст дополнительные возможности финансирования по проектам, которые будут реализованы на Дальнем Востоке. Мы планируем проведение Президиума Совета Законодателей, где один из ключевых вопросов – это планы пространственного стратегического развития территорий. Мастер-планы Дальнего Востока – это, конечно, самая актуальная повестка. И мы готовы все предложения, которые есть у регионов, у губернаторов, у министерства, в этом вопросе реализовать через решение Президиума Совета Законодателей», — предложила Ирина Яровая.



«Убеждена, что все депутаты должны быть ориентированы на практическую помощь регионам. Рада, что договоренность, которая достигнута мною с руководством ВТБ по строительству круглогодичного лагеря на Камчатке, уже приобретает реальное выражение – и в настоящее время мы уже готовим проектное предложение», — заключила вице-спикер ГД.



Напомним, Ирина Яровая - автор законов о новом механизме целевого обучения, о питании школьников, о качественном и безопасном детском отдыхе, северном завозе, круизном судоходстве, увеличении объёма финансирования санавиации, диспансерных осмотров федеральными центрами на Камчатке, а также инициатор появления субсидированных авиаперелетов и целого ряда решений в пользу рыбаков и жителей Дальнего Востока.