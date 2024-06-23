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  4. «Пикник для СВОих» организовали в Усть-Камчатске — на встречу пригласили семьи бойцов спецоперации

«Пикник для СВОих» организовали в Усть-Камчатске — на встречу пригласили семьи бойцов спецоперации

14:15
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«Пикник для СВОих» организовали в Усть-Камчатске — на встречу пригласили семьи бойцов спецоперации

Семьи военнослужащих, чьи родные сейчас на СВО, пригласили на летнюю встречу на природе. Она прошла на базе отдыха «В сопках» в тёплой и душевной обстановке. Люди, объединенные общей заботой и беспокойством, делились новостями, отдыхали, готовили барбекю и общались. Желающие смогли принять участие в интеллектуальной игре «Что я знаю о России», а также в тематической фотосессии «Я русский».

«Подобные встречи стали уже доброй традицией. Для семей, которые ожидают возвращения своих близких с военной операции, такие мероприятия необходимы», — отметили организаторы пикника.

Мероприятие было организовано Центром культуры и досуга п. Усть-Камчатска, при поддержке районной администрации, Совета народных депутатов, а также Центра дополнительного образования детей.

«Пикник для СВОих» организовали в Усть-Камчатске — на встречу пригласили семьи бойцов спецоперации 0«Пикник для СВОих» организовали в Усть-Камчатске — на встречу пригласили семьи бойцов спецоперации 1«Пикник для СВОих» организовали в Усть-Камчатске — на встречу пригласили семьи бойцов спецоперации 2«Пикник для СВОих» организовали в Усть-Камчатске — на встречу пригласили семьи бойцов спецоперации 3

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