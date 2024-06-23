Значение физкультуры для подростков трудно переоценить — рассказывают врачи-педиатры

В возрасте 10-17 лет еще пластичен, и многие заболевания можно излечить без следа, например, остеохондроз, сколиоз, кифоз. Часто в подростковом возрасте в результате быстрого и неравномерного роста появляется неуклюжесть, нескладность, нарушения координации, осанки. Физкультура помогает подростку формировать хорошую осанку, гармоничную фигуру, избавиться от лишнего веса или сутулости.



Тренировки для подростков сильно отличаются от взрослых тренировок. Организм ребенка 12-17 лет быстро растет, гормональный фон меняется, многие органы не успевают подстраиваться к возрастающим нагрузкам, поэтому тело подростков особенно уязвимо: учащаются травмы, могут появиться хронические болезни, которые ранее не проявляли себя. Поэтому занятия должны иметь своей целью не спортивные достижения и рекорды, а оздоровление организма.



Немалую роль в занятиях физкультурой играет психологический эффект. Занятия должны укреплять самооценку, повышать настроение, уверенность в себе. Задача тренера при работе с подростком состоит в убеждении о необходимости ведения здорового образа жизни, объяснении процессов, происходящих в организме при неправильном питании, употреблении алкоголя и курении.