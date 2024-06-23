С 2010 года «Нургэнэк» стал официальным национальным праздником Камчатского края, а свадьбу провели впервые за семь лет, рассказали организаторы.

Фольклорный эвенский праздник «Нургэнэк» («Праздник танца») родился в Быстринском районе в июне 1989 года и с тех пор является ежегодным. С 2001 года праздник дополнили обрядом встречи Нового Солнца и Нового года «Эвидек», который отмечается в день летнего солнцестояния 21- 23 июня, когда по представлениям эвенов, открываются «небесные ворота», рассказали в амчатском Центре народного творчества.



В этом году на празднике сыграли настоящую обрядовую свадьбу по эвенским традициям и супругами стали Василий Кихляп и Таисия Парунова, которых после проведения всех ритуалов, проводимых шаманкой — приветствия и обряда связывания жениха и невесты веревкой из ровдуги, заводят в юрту.



«Обойдя три раза очаг по солнцу, молодые присаживаются на почетное место. Завершает обряд встречи невесты старшая женщина из рода жениха, она распускает две косы невесты и заплетает их в одну, затем повязыва- ет ей на голову платок. Теперь невеста — жена», — рассказывает телегра-канал Камчатский север.



Встреча Нового года по-эвенски прошла традиционно. Возле священных деревьев разожгли два ритуальных костра. Перешагивая через первый, прощаются со старым годом, оставляя в огне свои невзгоды. Перешагнув второй ритуальный костер, встречают Новый год. Для исполнения желания, все присутствующие на празднике, привязывают к дереву свой лоскуток. Праздник «Нургэнэк» богат разными событиями и длится не менее 3-х дней. Есть и постоянные обрядовые составляющие праздника: очищение можжевельником, приношение огню «Улекич» и «Эвидек». На празднике работают местные мастера - ремесленники и выступают национальные творческие коллективы.