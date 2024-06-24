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  4. Законопроект о защите жизни и здоровья граждан России от биологических угроз активно поддержала Ирина Яровая

Законопроект о защите жизни и здоровья граждан России от биологических угроз активно поддержала Ирина Яровая

10:20
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Законопроект о защите жизни и здоровья граждан России от биологических угроз активно поддержала Ирина Яровая

Заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, прокомментировала принятие Государственной Думой в первом чтении законопроекта, направленного на защиту жизни и здоровья граждан России от биологических угроз.

«Перемещение на территорию нашей страны вирусов и патогенов надлежит отнести к системе самого внимательного контроля, как перемещению возможного потенциального оружия», — сказала Ирина Яровая.

Законопроектом повышается контроль за перемещением опасных вирусов и патогенов через государственную границу Российской Федерации, а также регулируются форматы их использования на территории нашей страны.

«Мы действуем в логике безопасности и защиты от самых опасных скрытых угроз. Расследование на Украине деятельности биолабораторий, созданных Пентагоном, не оставляет сомнений в том, что это военный проект с агрессивными целями. Перемещение на территорию нашей страны вирусов и патогенов надлежит отнести к системе самого внимательного контроля, как перемещению возможного потенциального оружия», - считает соавтор законопроекта.

«Биологическая оккупация Пентагоном Украины и создание лабораторий вдоль границ с Россией нами отнесена по итогам парламентского расследования к новым и очень опасным угрозам. Мы не приостанавливаем наш диалог с парламентами других стран и работу на международном уровне по укреплению режима КБТО»,— добавила Ирина Яровая.

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