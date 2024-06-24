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Физкультура для подростков: главное — не перестараться! Рекомендации врачей

10:45
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Физкультура для подростков: главное — не перестараться! Рекомендации врачей

В возрасте до 16 лет нельзя выполнять упражнения с дополнительным весом, т.к. это многократно увеличивает нагрузку на кости, мышцы, связки и суставы.

Подросткам не рекомендуется выполнять упражнения на скручивание и сжимание позвоночника, различные виды жимов, потому что некрепкий позвоночный столб легко может деформироваться. Нагрузки должны возрастать постепенно и только под контролем опытного тренера.

Огромное значение имеет качество выполнения упражнений, т.к. слишком быстрый темп, неправильная поза во время упражнения или слишком большая амплитуда движений могут привести к травме. Внимание должно также уделяться дыханию во время тренировок, т.к. у подростков чувствительная сердечно-сосудистая система, и при неправильном дыхании возможны резкие скачки артериального давления.

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