Глава Камчатки поручил проверить наличие камчатцев среди пострадавших при террактах

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил министерству социального благополучия и семейной политики края оперативно проверить наличие пострадавших жителей полуострова в результате террористической атаки в Севастополе и в Дагестане. Глава региона распорядился оперативно оказать всю необходимую помощь пострадавшим, если такие есть, и отработать с каждой семьёй в индивидуальном порядке.

«Вчера в двух российских городах произошли кровавые теракты в отношении мирных жителей. В Севастополе подвергся атаке пляж, на котором отдыхали семьи с детьми. В Дербенте атаке подверглись религиозные учреждения в один из главных православных праздников – День Святой Троицы. В том и в другом случае есть жертвы и десятки человек пострадали. Безусловно, мы все соболезнуем нашим гражданам, выражаем поддержку городам. Таким преступлениям нет оправдания. Я убеждён, что ответственные за них в той или иной форме в кратчайшие сроки понесут справедливую ответственность», - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Напомним, по информации Минобороны России, 23 июня в 12:15 ВСУ совершили преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряжёнными кассетными боевыми частями. На данный момент, известно о пятерых погибших и 124 раненых. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. Там добавили, что позднее стало известно о стрельбе в Махачкале и Дербенте.