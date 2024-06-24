Камчатский край вошёл в тройку лидеров ДФО по росту численности населения в 2023 году

Камчатский край вошёл в тройку лидеров дальневосточных регионов по росту численности населения в прошлом году. Регион отметили на коллегии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Хотелось бы подчеркнуть высокую оценку, которая была дана по итогам нашей работы. Интегральным показателем является динамика численности населения. Камчатский край один из трёх субъектов Российской Федерации, который был отмечен с позитивными результатами в этой сфере – Камчатка, Чукотка и Республика Саха Якутия. Хочу в этой связи на два момента акцентировать внимание. Первое – это не должно нас успокаивать, потому что положительная динамика после длительного периода оттока - лишь первый сигнал того, что ситуация улучшается, нам обязательно нужно его закрепить. Нужно сделать так, чтобы это не было колебанием вокруг нулевого значения, а что бы мы из года в год добивались результатов с увеличением численности. Пока, это к сожалению, не так, мы знаем, что периоды, когда у нас увеличивается численность, соседствуют с периодами, когда она сокращается. Второе – очень важно, чтобы в работе с общественными организациями, депутатами, ещё раз подробно все цифры разобрать, чтобы понимание было у всех интересующихся коллег, относительно того, как ведутся расчёты, что они означают и как корректно их трактовать. В деле сохранения численности населения и развития человеческого потенциала регионов, гораздо важнее количественного значения, значение качественное. Нам нужно бороться, чтобы наша талантливая молодежь оставалась на Камчатке, а яркие профессионалы переезжали к нам», - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания правительства региона.

В пресс-службе краевого правительства добавили, что 21 июня в Москве прошла расширенная коллегия Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, целью которой стало подведение итогов за 2023 год и определение задач на обозримое будущее.