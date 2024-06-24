Решить вопрос проезда студентов из Вилючинска в Петропавловск до начала учебного года поручил Владимир Солодов

Решить вопрос проезда студентов из Вилючинска в столицу Камчатки до 1 сентября поручил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках оперативного совещания правительства региона. Такая необходимость возникает из-за дороговизны билетов на общественный транспорт и отсутствия общежитий в учебных заведениях.

«Попрошу на особый контроль взять конкретный вопрос, связанный с обеспечением возможности проезда студентов из Вилючинска, которые учатся в учебных заведениях высшего и среднего образования в Петропавловске-Камчатском. Давно обсуждаем вопрос, сложности есть у него. Системно или точечно нам нужно этот вопрос решить к 1 сентября 2024 года. Найдите механизм, который позволит обеспечить транспортную доступность для студентов из Вилючинска с точки зрения отсутствия пока общежитий и дороговизны билетов», - поручил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.