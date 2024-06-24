Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Решить вопрос проезда студентов из Вилючинска в Петропавловск до начала учебного года поручил Владимир Солодов

Решить вопрос проезда студентов из Вилючинска в Петропавловск до начала учебного года поручил Владимир Солодов

12:51
31
Решить вопрос проезда студентов из Вилючинска в Петропавловск до начала учебного года поручил Владимир Солодов

Решить вопрос проезда студентов из Вилючинска в столицу Камчатки до 1 сентября поручил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках оперативного совещания правительства региона. Такая необходимость возникает из-за дороговизны билетов на общественный транспорт и отсутствия общежитий в учебных заведениях.

«Попрошу на особый контроль взять конкретный вопрос, связанный с обеспечением возможности проезда студентов из Вилючинска, которые учатся в учебных заведениях высшего и среднего образования в Петропавловске-Камчатском. Давно обсуждаем вопрос, сложности есть у него. Системно или точечно нам нужно этот вопрос решить к 1 сентября 2024 года. Найдите механизм, который позволит обеспечить транспортную доступность для студентов из Вилючинска с точки зрения отсутствия пока общежитий и дороговизны билетов», - поручил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Глава региона поставил задачу проработать механизм обеспечения проезда министерствам транспорта и дорожного строительства и образования, а также администрации Вилючинска. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки. Там напомнили, что вопрос, касающийся проезда студентов из Вилючинска, задали депутаты в ходе отчёта главы региона 20 июня

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Мастер-план Петропавловска-Камчатского представил Владимир Солодов на выставке-форуме «Россия»
Подводники Вилючинска по-уставному отметили начало летнего «учебного полугодия»
Трансляцию игр за «Кубок Александра» на центральном экране в Петропавловске, организует ИА «Камчатка». Смотрите сегодня
Артисты Петропавловска-Камчатского открыли телемарафон «Территория единства»
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.