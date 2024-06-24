Молодые медики возвращаются на Камчатку по итогам целевого обучения

Медицинские специалисты приедут работать на Камчатку, завершив обучение в вузах по целевому направлению. Министерство здравоохранения Камчатского края собирается направить на работу в медучреждения региона 22 молодых врачей узких специальностей. Некоторые выпускники «лечебного дела» продолжат учёбу в ординатуре.

«За первое полугодие этого года привлечено 70 врачей, и них 30 – приехали из других регионов, а также 150 медицинских сестёр. Есть отдельные кейсы, требующие ручного режима управления. Например, как фельдшер для Лазо, где человек не смог принять участие в программе “Земский фельдшер”, потому что не было жилья. Сегодня вопрос с предоставлением жилья решён местной администрацией, а силами больницы, при поддержке депутатского корпуса, ведётся в нём ремонт. Я уверена, что в этом году данная тема будет закрыта. Отмечу, что завершился учебный год, и у нас выпустилось, из обучавшихся по целевому направлению, 33 специалиста. Это те, которые получили диплом об образовании. Также выпустилось 22 ординатора – это уже медики, получившие узкую специализацию. Завершившие ординатуру возвращаются на Камчатку. А по выпускникам вузов минздрав сейчас отрабатывает вопрос их направления на дальнейшее обучение по узким специальностям для учреждений здравоохранения Камчатского края», - сообщила заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Зампред добавила, что врач из Вилючинска, принимавшая участие во встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, подняла важный для региона вопрос по выплатам программы «Земский доктор» / «Земский фельдшер». Отметим, выплаты в размере 2 млн рублей для врача и 1 млн для среднего медицинского персонала предусмотрены для сельской местности, а в городах, например, как Вилючинск, Елизово данная выплата в два раза ниже – 1 млн для врача и 500 тысяч рублей для среднего медицинского персонала. В ответ на вопрос доктора, Владимир Путин озвучил, что даст конкретное поручение по этой теме правительству страны.

В пресс-службе правительства Камчатки напомнили, что по результатам исполнения регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами за 2023 год в систему здравоохранения Камчатского края привлечено 713 специалистов, в том числе 244 специалиста с высшим медицинским образованием, что на 20 процентов превышает показатели 2022 года.