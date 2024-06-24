Многодетные семьи Камчатки могут получить деньги вместо бесплатного земельного участка

Многодетные семьи Камчатки вместо бесплатного земельного участка могут получить денежную выплату. По словам заместителя председателя правительства Камчатского края Виктории Сивак, деньги можно направить на улучшение жилищных условий семьи. Также зампред попросила обратить внимание на условия предоставления выплаты.

«На сегодня земельные участки получили 411 семей, на учёте на получение участка стоят 1194 семьи. 340 семей из них встали на учёт с января по май этого года. Это как раз те семьи, которые планируют воспользоваться альтернативной мерой взамен земельных участков. На сегодня уже подали заявления на денежную выплату 48 семей. Напомню, что её размер в этом году составляет более 350 тысяч рублей. Это два краевых материнских капитала. Уже получили эту меру поддержки 32 семьи. 12 находятся на рассмотрении. Есть четыре отказа. Отказы связаны с тем, что данные семьи попросили средства на цели, не предусмотренные законом. Например, на приобретение жилья за пределами Камчатского края. Подчеркну, что практически все 32 семьи, подавшие заявление на альтернативную выплату, берут деньги на погашение ипотечного кредита. Данная мера поддержки позволила достаточно большому количеству семей улучшить свои жилищные условия и частично рассчитаться по ипотечному кредиту», - отметила заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Для того, чтобы получить единовременную денежную выплату, многодетным семьям нужно обратиться в Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий. Многодетным семьям предоставлены земельные участки в Петропавловске-Камчатском, Елизовском районе и в других муниципальных образованиях Камчатского края. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал Указ об объявлении 2024 года в России Годом семьи. Такое решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.