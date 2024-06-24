Федеральная программа научных исследований на Камчатке: Нам принципиально важно довести ее до утверждения, подчеркнул губернатор

Федеральная комплексная программа научных исследований позволит привлечь в научные и образовательные учреждения Камчатки 950 миллионов рублей.

«Мы находимся в финальной стадии утверждения этой программы. Сейчас нам принципиально важно довести ее до утверждения и предусмотреть наше софинансирование – это обязательно нужно сделать. Здесь я попрошу коллег уладить все формальности. Еще раз повторюсь, развитие науки и образования в Камчатском крае – важный фактор в решении региональных задач», — подчеркнул Владимир Солодов.

Отметим, в сфере научных исследований и разработок на Камчатке на сегодняшний день заняты 827 человек, среди них 389 - исследователей, молодых ученых – 123 человека. 7 научных организаций ведут исследования в различных сферах науки: геология, вулканология, геофизика, биология, орнитология, ихтиология, экология и других.

Вузами Камчатского края ведётся научная работа в области педагогики, лингвистики, истории, рыбохозяйственной отрасли и экологии.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2022-2031 годы в России Десятилетием науки и технологий. Глава государства пояснил, что в основе всех научных прорывов лежат фундаментальные научные исследования и необходимо дать ученым пространство для творчества, чтобы простимулировать молодежь идти в науку.