409 килограммов мусора собрали в столице Камчатки участники «Чистых игр»

В Петропавловске-Камчатском состоялись «Чистые игры». В них участвовали 30 человек из 10 команд. Общими усилиями собрано 409 килограмм мусора в лесопарке по улице Вольского в микрорайоне Северо-Восток. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

«Чистота планеты начинается с каждого из нас. Мы очень рады, что в городе проживает столько людей, готовых объединиться и встать на борьбу с загрязнениями. Благодарим всех, кто приложил к этому свою руку! За организацию пикника для участников благодарим АО “Петропавловский хлебокомбинат”. Также отдельную благодарность выражаем Управлению дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа за уборку и вывоз мусора после проведения мероприятия» - поделились организаторы.

Они добавили, что участники «Чистых игр» также состязались в экологической викторине, где узнали много новой информации о видах отходов и сроках разложения. Соревнования провели в рамках «Весеннего кубка чистоты».