Нет «легких» наркотиков! — врачи предупреждают об «измененном сознании» наркоманов

Главной угрозой многие считают так называемые тяжелые наркотики, вроде героина или его аналогов, забывая о психоактивных веществах, которые не считают опасными из-за менее выраженного эффекта. Некоторые из них в отдельных странах можно даже приобретать и употреблять вполне легально. Например, марихуану, мифы о безвредности которой распространены в молодежной среде.

Однако ни наркологи, ни юристы не делят наркотические вещества на «легкие» и «тяжелые». И марихуана, и другие продукты, получаемые из конопли, например, гашиш – это психоактивные вещества, способные изменять сознание, рассказали в камчатском Центре общественного здоровья и медпрофилактики.



Люди, вынужденные отказаться от употребления марихуаны, страдают тем же синдромом отмены, что остальные наркозависимые. У них наблюдается депрессия, нарушение сна, раздражительность и даже агрессивность.



В ответ на мнение, что сигареты с марихуаной безвреднее табачных, медики заявляют, что вещества, выделяющиеся при курении марихуаны, нагружают легкие в 5 раз сильнее, чем обычный табак. То есть, одна сигарета с продуктом конопли наносит такой же вред, как пять обычных сигарет.