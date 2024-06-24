21 компетенцию представляет Камчатка на всероссийском чемпионате «Профессионалы»

Межрегиональный этап Чемпионата России по профессиональному мастерству «Профессионалы» завершается 30 июня. Камчатский край представляют 23 конкурсанта и 21 эксперт-наставник по 21 компетенции. Участники соревнуются в двух категориях – «Основная» и «Юниоры». Большая часть компетенций проходит в виде индивидуального зачёта, а две – «Туризм» и «Предпринимательство» – в виде командного.

«Конкурсанты и эксперты-наставники представляют 12 образовательных организаций полуострова: Камчатский государственный технический университет, колледж технологий и сервиса, педагогический и медицинский колледжи, кооперативный, политехнический, промышленный, морской и индустриальный техникумы, петропавловские средние школы № 15, 27 и 36», – рассказали в министерстве образования Камчатского края.

На конкурсных площадках участники делятся новаторским опытом, при выполнении заданий демонстрируют свои лучшие профессиональные навыки, творчество и креатив.

«Чемпионатное движение «Профессионалы» даёт нашим ребятам хорошую возможность проявить себя. Студентки Светлана Амрулина и Татьяна Петрова очень удивили членов жюри своим проектом «Камчатский ШОК». Под руководством наставников они разработали технологию приготовления шоколада ручной работы с добавлением наших камчатских локальных продуктов – краба, чавычи, жимолости. Девочки считают, что реализация этого проекта позволит не только популяризировать наш край, но и привлечь еще больше туристов на полуостров. Рекламным слоганом концепции продвижения товара они выбрали слова "Съешь шоколадку и приезжай на Камчатку!"», – отметила заместитель директора Камчатского колледжа технологий и сервиса Ольга Толоконникова.

Шоколад камчатских студенток уже стал известным всей стране. Так, на прошлой неделе во время интервью во Всероссийском детском центре «Орлёнок» Министр просвещения РФ Сергей Кравцов продемонстрировал и подарил ведущей уникальный шоколад, сделанный нашими конкурсантами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

Там добавили, что чемпионатное движение «Профессионалы» объединяет лучших мастеров своего дела, тех, кто никогда не останавливается на достигнутом, стремится развиваться и постигать все тонкости профессии. Мероприятие настолько масштабно, что проходит в несколько потоков сразу в десяти регионах России.

«И для студентов, и для преподавателей чемпионатное движение очень важно: мы соревнуемся, развиваемся, ищем новые интересные идеи. Выезжая за пределы края, представляем свои лучшие наработки, делимся опытом и двигаемся вперед», – добавила Ольга Толоконникова.

Напомним, впервые чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» состоялся в России в 2023 году. Его цель – повышение престижа рабочих профессий, развитие кадрового потенциала наиболее востребованных специальностей.