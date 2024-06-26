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  4. Марихуана способна повредить ДНК человека — утверждают ученые

Марихуана способна повредить ДНК человека — утверждают ученые

16:45
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Марихуана способна повредить ДНК человека — утверждают ученые

Марихуана, которую принято считать «легким наркотиком», может тяжело повредить ДНК человека и повысить риск развития рака. В частности, рак яичек встречается среди поклонников марихуаны на 70 процентов чаще. Причем этот вид онкологии встречается в два раза чаще у тех, кто курит марихуану не реже раза в неделю, или начал курить в подростковом возрасте.

«Это разнообразные шизоморфные психозы, — рассказали в Камчатском Центре общественного здоровья, — к примеру, параноидный синдром с бредом преследования. Такие психозы, вызванные наркотиками, длительно тянутся и долго лечатся. Легкие наркотики изменяют работу мозга так, что человек уже не может получать удовольствие без дополнительной стимуляции. А та же марихуана – серьезный канцероген, повреждающий ДНК и вызывающий онкологические заболевания, как и табак».

Марихуана изменяет работу центров удовольствия в мозге так, что им требуется все более и более серьезная стимуляция. Поэтому постепенно употребление наркотика учащается и становится постоянным, приводя к наркозависимости.

Привыкнув к марихуане, люди нередко пробуют и другие, более сильные психоактивные вещества, что увеличивает риск развития наркотической зависимости.

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