Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Культура
  4. Камчатские артисты привезли «Леди Макбет Мценского уезда» на Сахалин

Камчатские артисты привезли «Леди Макбет Мценского уезда» на Сахалин

16:50
148
Камчатские артисты привезли «Леди Макбет Мценского уезда» на Сахалин

Артисты Камчатского театра драмы и комедии примут участие в пятом Фестивале театров Дальнего Востока. На сцене Сахалинского международного театрального центра имени Чехова они представят одну из премьер этого сезона - спектакль «Леди Макбет Мценского уезда».

Историю молодой, красивой и страстной женщины, испытавшей всепоглощающую, разрушающую всё на своём пути любовь актёры представят на суд зрителей 27 июня. Об этом сообщили в Камчатском драмтеатре. Там добавили, что труппа улетела в Южно-Сахалинск 25 июня.
Фестиваль театров Дальнего Востока стартовал в понедельник в Южно-Сахалинске показом спектакля-концерта «Рождение человека». Экспертный совет отобрал самые заметные постановки дальневосточных театров, в итоге в основную афишу вошли девять спектаклей. Кроме того, вне рамок программы выступят артисты крупных театров России.
После показа каждого спектакля зрители смогут принять участие в его обсуждении и задать вопрос театральному критику, театроведу и самим артистам.
Организаторы фестиваля подготовили также образовательную программу, в которой примут участие дальневосточные артисты, работники цехов, журналисты и блогеры. Завершится фестиваль 30 июня.
Региональный фестиваль театров Дальнего Востока с 2019 по 2023 год проходил в Хабаровске, а в этом году переехал в Южно-Сахалинск. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры России и правительства Сахалинской области в рамках федеральной программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Руководителем программы является Евгений Миронов.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Камчатские семьи могут получить денежную выплату взамен земельного участка
Камчатский школьник стал призёром Всероссийской олимпиады
Камчатские огнеборцы приглашают жителей края отметить День пожарной охраны России
Кубок Главы Усть-Камчатского района разыграли на Камчатке
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.