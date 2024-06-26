Камчатские артисты привезли «Леди Макбет Мценского уезда» на Сахалин

Артисты Камчатского театра драмы и комедии примут участие в пятом Фестивале театров Дальнего Востока. На сцене Сахалинского международного театрального центра имени Чехова они представят одну из премьер этого сезона - спектакль «Леди Макбет Мценского уезда».

Историю молодой, красивой и страстной женщины, испытавшей всепоглощающую, разрушающую всё на своём пути любовь актёры представят на суд зрителей 27 июня. Об этом сообщили в Камчатском драмтеатре. Там добавили, что труппа улетела в Южно-Сахалинск 25 июня.

Фестиваль театров Дальнего Востока стартовал в понедельник в Южно-Сахалинске показом спектакля-концерта «Рождение человека». Экспертный совет отобрал самые заметные постановки дальневосточных театров, в итоге в основную афишу вошли девять спектаклей. Кроме того, вне рамок программы выступят артисты крупных театров России.

После показа каждого спектакля зрители смогут принять участие в его обсуждении и задать вопрос театральному критику, театроведу и самим артистам.

Организаторы фестиваля подготовили также образовательную программу, в которой примут участие дальневосточные артисты, работники цехов, журналисты и блогеры. Завершится фестиваль 30 июня.

Региональный фестиваль театров Дальнего Востока с 2019 по 2023 год проходил в Хабаровске, а в этом году переехал в Южно-Сахалинск. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры России и правительства Сахалинской области в рамках федеральной программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Руководителем программы является Евгений Миронов.