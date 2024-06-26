Уведомление о готовности предоставить печатную площадь

О предоставлении платной печатной площади в сетевом издании «Камчатский край - Единая Камчатка» (kam-kray.ru) для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 11.

Краевое государственное автономное учреждение «Информационное агентство «Камчатка» уведомляет, что в соответствии с частью 9 статьи 51 Закона Камчатского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края», готово предоставить на платной основе услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «Камчатский край - Единая Камчатка» (регистрационный номер Эл №ФС77-84799 от 03.03.2023г.) для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, в период с 10.08.2024 года до 00.00 по местному времени 06.09.2024 года, по следующим расценкам:

- размещение одного текстового материала до 1 000 печатных символов и не более 3 фотоснимков -2,16 рублей за 1 символ (не менее 1 082 руб.);

- размещение рекламного баннера -1000 рублей в сутки;

- размещение видеоролика: до 1 минуты - 21 630 рублей, свыше 1 минуты (не более 5 минут) - 37 860 рублей.

НДС не предусмотрен.

Размещение агитационных материалов производится по результатам жеребьёвки, после заключения договора на оказание услуг и оплаты со специального счёта из средств избирательного фонда. Материалы должны быть предоставлены не позднее 5 (пяти) дней до выхода в сетевом издании.

Публикация материалов осуществляется на основании предварительной 100% оплаты не позднее, чем за три дня до выхода материала.

Адрес: 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 2а, корп. 5. Тел: 8-914-022-9076, e-mail: pressa41@mail.ru.

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