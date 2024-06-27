Камчатский губернатор проведет прямую трансляцию в соцсетях сегодня, 27 июня

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов проведёт анонсировал прямую трансляцию, которая начнется сегодня в 18:00.

«Друзья, 27 июня проведу прямой эфир на своих страницах в соцсетях «Вконтакте» и (https://vk.com/vvsolodov) «Одноклассники». (https://ok.ru/vvsolodov) Пишите свои вопросы под этим постом – буду рад ответить на них во время эфира», — сообщил Владимир Солодов.

Стрим-эфиры в социальных сетях глава Камчатки проводит ежемесячно. Традиционно он рассказывает камчатцам о ситуации в крае и отвечает на вопросы подписчиков.