Школьники из села Тиличики устроили экзамен для главы Камчатского края

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, в рамках рабочей командировки в Олюторский район, побывал в селе Тиличики. Глава региона встретился со школьниками средней школы села Тиличики в неформальной обстановке. На встрече, кроме выпускников, также присутствовали ребята, которым только предстоит заканчивать школу и сдавать итоговые экзамены. Во время вступительной части губернатор поздравил ребят с окончанием школы и со сдачей экзаменов, а также дал напутствие будущим абитуриентам камчатских образовательных учреждений.

«Ещё раз поздравляю вас с окончанием школы. Хочу пожелать осознано и уверено сделать шаг уже во взрослую-профессиональную жизнь. Я хочу, чтобы вы всегда помнили, что в независимости от того, какую бы профессию вы не избрали, на Камчатке и в частности в Олюторском районе вы будете всегда востребованы по всем направлениям», - сказал Владимир Солодов.

Встреча приобрела неожиданный оборот, когда классный руководитель 11 класса предложила губернатору сдать экзамен по билетам. Билеты включали в себя вопросы, которые задавали ребята. Тематика вопросов носила больше личный и образовательный характер. Например, выпускницу 11 класса интересовал вопрос востребованных профессий в нашем регионе. Владимир Солодов дал развёрнутый ответ опираясь на стремительное развитие информационной, предпринимательской и туристической отрасли Камчатского края, а также сделал акцент на кардинальном изменении рыбной сферы. Следующий вопрос был личного характера - губернатора спросили: «Какая черта характеризует вас прежде всего, и какое качество вы цените в людях?».

«Тяжело сказать, какая черта меня больше всего характеризует. Мне кажется, самому человеку это не очень видно. Такой вопрос больше бы подошёл моим родным или коллегам, которые непосредственно видят меня со стороны. Ну а про то, что я ценю в людях. Тут я приведу в пример слова уважаемого мною человека - Андрея Ремовича Белоусова. Он недавно стал министром обороны России. При его выступлении в совете федерации, он произнёс очень хорошую фразу: “Можно ошибаться, но нельзя врать”. Вот это самая главная черта человека - не бояться ошибаться и ни в коем случае не обманывать» , - ответил на вопрос Владимир Солодов.

В пресс-службе краевого правительства напомнили, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках рабочей поездки в отдалённые районы полуострова посетил Карагинский и Олюторский районы. Работа затрагивала вопросы социального и инфраструктурного типа. Большой упор был сделан на поддержку семей, чьи родственники участвуют в специальной операции, в частности на логистику доставки гуманитарной помощи из отдалённых районов полуострова на фронт.