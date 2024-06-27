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Специалисты водоканала установили прибор учёта на трубопровод, питающий водой столицу Камчатки

10:42
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Специалисты водоканала установили прибор учёта на трубопровод, питающий водой столицу Камчатки

Специалисты КГУП «Камчатский водоканал» установили новый прибор учёта (ультразвуковой расходомер) на трубопровод диаметром 1000 миллиметров, питающий водой Петропавловск-Камчатский. Встроенные датчики считывают объём проходящей воды и в режиме реального времени передают информацию в центральную диспетчерскую службу предприятия. Таким образом, специалисты водоканала оперативно получают точную информацию о том, какой объём воды поступает с Авачинского водозабора потребителям краевой столицы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

Там добавили, что учёт воды на различных этапах её транспортировки позволяет выявлять скрытые утечки на водопроводных сетях, определять их местонахождение и максимально быстро устранять. Помимо этого, наличие информации об объёме поставляемой и потребляемой абонентами холодной воды помогает предприятию максимально эффективно планировать и осуществлять свою хозяйственную деятельность.

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