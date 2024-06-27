​«Охрана» Росгвардии не справилась с охраной ТЭЦ-1 в Петропавловске-Камчатском

Услуги по антитеррористической защите и охране объектов филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ не были оказаны в полном объеме, посчитали в компании и направили претензию с требованием оплатить штраф в размере 100 000 рублей за ненадлежащее исполнение обязательств по договору от 2021 года с ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Суть дела в том, что в августе 2023 года УФСБ по Камчатскому краю провело мероприятия по изучению эффективности мер по антитеррористической защите в отношении объектов топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства с использованием «тест-предметов» и условных нарушителей. Проверка прошла на станции ТЭЦ-1 по ул. Сахалинская, д. 28.

«В ходе мероприятия около полуночи условный нарушитель проник на территорию ТЭЦ-1, проследовал через запасной выход в помещение здания мазутонасосной станции, где заложил муляж взрывного устройства на электромазутный насос, после чего покинул здание и территорию объекта тем же путем. Ни условный нарушитель, ни муляж сотрудниками ответчика за время проведения мероприятия обнаружены не были», — говорится в сообщении.

Истец выставил ответчику претензию с требованием оплатить штраф в размере 100 000 руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Поскольку ответчик не оплатил штраф, ПАО «Камчатскэнерго» обратилось в суд.

«В судебном заседании ответчик утверждал, что истец как заказчик не обеспечил надлежащие условия для исполнения договора: не обеспечил объект исправно работающими техническими средствами (неустойчивая работа системы охранной сигнализации, отсутствие ее интеграции с системой телевизионной охраны и отсутствие ограждения в том месте, где произошло проникновение условного нарушителя). По мнению суда, исполнитель, приступивший к оказанию услуг, несмотря на имеющиеся и зафиксированные сторонами недостатки технической укрепленности объекта, не вправе ссылаться на данные недостатки как обстоятельства, освобождающие его от ответственности. Будучи заранее осведомленным о частичном отсутствии ограждения, об отсутствии интеграции систем охраны, ответчик приступил к исполнению договора на согласованных условиях», — рассказали в арбитраже .

Таким образом, арбитражный суд удовлетворил иск, взыскал с ФГУП «Охрана» Росгвардии в пользу ПАО «Камчатскэнерго» 100 000 руб. штрафа и 4 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины. Решение Арбитражного суда Камчатского края было обжаловано и оставлено без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда.