Камчатка представит свою экспозицию на «Улице Дальнего Востока»

Камчатский край представит свою экспозицию на выставке «Улица Дальнего Востока». Она состоится в рамках IX Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Камчатка – уникальный регион. Её неоднократно называл жемчужиной России президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это одна из самых перспективных территорий нашей страны для развития туризма. Камчатская природа уникальна. Другой такой не найдешь ни в одном уголке мира. В регионе открываются новые комфортабельные отели. Благодаря реализации мастер-плана качественно меняется городская среда Петропавловска-Камчатского. В следующем году гостей полуострова будет принимать новый современный аэропорт», – сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Гостей павильона встретит входная зона «Добро пожаловать на Камчатку». Зона имитирует прилёт на полуостров. Посетитель оказывается в новом здании аэропорта и может ознакомиться с работой туристического информационного центра с продажей туров на Камчатку, в том числе узнать про первый камчатский национальный туристический маршрут «Камчатка – здесь начинается Россия», объединивший самые популярные туристические локации края. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Камчатка — это жемчужина не только нашей страны, но и всего мира. Мы по праву гордимся нашей удивительной природой и её богатствами, славными героическими страницами истории региона и его традициями. Поэтому наша главная задача — продемонстрировать гостям Восточного экономического форума уникальность полуострова, наглядно показать, что Камчатка уверенно движется вперёд, планируя и реализуя масштабные проекты. И, конечно же, мы делаем ставку на развитие туризма и видим большой потенциал по привлечению инвестиций в эту отрасль», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

На центральной презентационной зоне представят якорные инвестиционные проекты, мероприятия мастер-плана и плана социального развития региона. Надев VR-шлем можно будет посетить ключевые туристические объекты, увидеть уникальные природные локации и ознакомиться с работой комфортабельных гостиниц.

Зона туризма «Открываем Россию – открываем Камчатку» направлена на знакомство гостей с основными брендами, которыми гордится полуостровной регион. Среди них – бренды «Береги Камчатку» и одежда «Береги», концепция которого направлена на активную популяризацию экологического подхода к природе. Здесь будет представлена информация о ключевых мероприятиях края, таких как Молодёжный форум «Экосистема», Зимний фестиваль «Берингия», конгресс молодых учёных, «Соколиный форум», «170-летие героической обороны 1854 года Петропавловска от Англо-Французской эскадры» и др. Рядом разместятся макет фрегата «Аврора», тематические оживающие картины героической обороны и первой победы Российской империи в Крымской войне 1854 года.

В зоне «Создано Камчаткой» посетители смогут приобрести продукцию лучших камчатских товаропроизводителей, например, купить натуральный очищенный рыбий жир в желатиновых капсулах Омега-3. Отдельное внимание будет уделено продукции, поставляемой в зону специальной военной операции. В частности, будут представлены дроны, собранные на Камчатке для бойцов на передовой.

Предусмотрено наличие отдельно стоящего сувенирного павильона, сцены с гримёрными комнатами. Второй год подряд будет работать здание Соколиного дома, в котором Минприроды России готовит свою экспозицию.

Напомним, Соколиный центр «Камчатка» реализован в соответствии с поручением Президента России по разработке, утверждению и реализации комплексного плана по созданию в Российской Федерации центров реинтродукции и сохранения птиц семейства соколиных.