Депутаты думы Петропавловска потратят больше денег на исполнение наказов избирателей

В 2025 году каждый из депутатов Городской Думы распределит 1 миллион 300 тысяч рублей на нужды образовательных и спортивных организаций, творческих коллективов и общественных объединений. Всего депутатский корпус города сможет направить на поддержку адресатов 39 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы. Там напомнили, что ранее сумма, выделяемая на исполнение наказов избирателей в Петропавловске-Камчатском, составляла 750 тысяч рублей.

В ходе очередной 22-ой сессии утвержден перечень наказов избирателей столицы Камчатки на 2025 год. Всего в списке 136 пунктов, за каждым из которых – выделение денег на нужды конкретного учреждения или коллектива. Это оплата ремонта в помещениях, приобретение необходимой техники, мебели и инвентаря, укрепление материально-технической базы, проведение учебно-тренировочных сборов, оплата проезда на соревнования и турниры, реализация социально значимых проектов и многое другое.

Например, 750 тысяч рублей выделят детскому саду № 40 на ремонт группы дошкольного учреждения. 950 тысяч рублей направят на строительство соляной комнаты в детском саду № 7. На 800 тысяч рублей средняя школа № 11 имени Бубенина сможет приобрести оборудование и материалы для своей ледовой площадки.

«Реализация наказов избирателей – это эффективный инструмент оказания своевременной адресной помощи нашим школам, садам, учреждениям дополнительного образования и культуры, общественным, спортивным и молодёжным организациям. Сегодня мы утвердили сбалансированный перечень наказов. До его итогового формирования депутаты провели большую совещательную работу с горожанами на своих избирательных округах. В ходе встреч они собирали и анализировали предложения для включения в перечень наказов избирателей на следующий год. В дальнейшем депутаты лично будут контролировать исполнение этих наказов», - рассказал председатель Городской Думы ПКГО Андрей Лиманов.

Также в ходе сессии депутаты утвердили доклад о выполнении наказов избирателей в Петропавловске-Камчатском за минувший год. Согласно принятому на сессии докладу, все 24 миллиона рублей, выделенные на реализацию наказов, были в полном объёме перечислены адресатам. Деньги израсходованы по назначению.