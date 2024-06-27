Продолжить установку локального отопления в учреждениях образования предложила председатель камчатского ЗакС

В ходе публичных слушаний по исполнению краевого бюджета в 2023 году председатель Законодательного Собрания Камчатского края Ирина Унтилова подняла вопрос о возобновлении программы «Тепло – в детские сады и школы», которая по инициативе краевых депутатов работала в Камчатском крае с 2016 по 2022 год. За восемь лет 40 детских садов и 17 школ в разных районах Камчатского края были оснащены приборами локального отопления. В результате в межсезонный период в этих учреждениях поддерживается комфортная температура и отмечено снижение простудных заболеваний среди детей.

«Был период, когда мы наши детские сады и школы оснащали приборами локального отопления и погодного регулирования. Это спасло нас в этом июне, потому что иначе дети в детских садах не могли бы находиться. И только благодаря тому, что в 50% учреждений отопление было включено, мы избежали замечаний, которые звучали в прежние годы. Считаем, что программу нужно продолжить и постепенно включать в нее и другие детские сады и школы. Это здоровье и комфортные условия пребывания детей. Думаю, это надо предусмотреть при формировании бюджета на последующий период», — сказала Ирина Унтилова.

В первые годы из бюджета Камчатского края на реализацию программы ежегодно выделялось 20 млн рублей, затем по инициативе краевых депутатов финансирование увеличилось до 40 млн. С 2022 года действие программы приостановлено.

Предложение председателя краевого парламента, наряду с другими, поступившими от депутатов и жителей, включено в рекомендации региональному Правительству по итогам публичных слушаний.

В 2018 году программа камчатского Законодательного Собрания «Тепло – в детские сады и школы» была представлена на заседании Президиума Государственного Совета РФ, нашла поддержку Президента РФ Владимира Путина, который поручил рассмотреть возможность применения этого опыта в других регионах Дальнего Востока.