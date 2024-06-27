Новая налоговая льгота введена для многодетных малоимущих семей в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском на очередной 22-ой сессии Городской Думы депутаты единогласно поддержали внесение изменений в Решение 365-нд «О налоге на имущество физических лиц на территории Петропавловск-Камчатского городского округа».

«Согласно внесённым изменениям, члены многодетных семей, в отношении которых статус многодетных семей установлен в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края, признанные малоимущими в порядке, установленном постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, освобождаются от уплаты налога в отношении единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения. При этом малоимущими признаются граждане, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения в Камчатском крае, действующей на 31 декабря года, предшествующего году уплаты налога», - сообщили в пресс-службе Гордумы.

«Принятое сегодня решение позволяет расширить спектр мер поддержки для многодетных семей, находящихся в непростой жизненной ситуации. Социальная сфера всегда остаётся в центре внимания властей всех уровней в нашей стране. И помощь многодетным семьям, конечно, относится к одной из самых приоритетных линий в этом направлении», - подчеркнул председатель Городской Думы Андрей Лиманов.