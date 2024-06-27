Камчатский психолог Евгения Юшкова проведет стрим в телеграме на тему «Зависимость – страшный недуг»

Прямая трансляция в телеграм-канале на тему «Зависимость – страшный недуг» состоится на базе Камчатского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики 27 июня в 14.00.

Медицинский психолог Камчатского наркологического диспансера Евгения Юшкова расскажет аудитории о разрушительном действии психоактивных вещества на органы и системы человеческого организма, а также о том, по каким признакам можно выявить наркозависимого человека, и о том, чем можно заменить наркотик.