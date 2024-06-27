На главной набережной столицы Камчатки воздушные линии электропередач скроют под землей

В столице Камчатского края на набережной Озерновской косы уберут вертикальные воздушные линии электропередач. Это позволит открыть обзор на Авачинскую бухту.

«Работы должны быть завершены до конца 2024 года. В рамках проекта благоустройства на обновленной набережной появятся малые архитектурные формы, игровые формы и уличная мебель. Заменят настилы, уберут вертикальные воздушные линии электропередач под землю, приведут в порядок и реконструируют существующие твердые покрытия, а также сделают освещение и озеленение», - сообщила заместитель министра строительства и жилищной политики Камчатского края Лариса Мироненко. Проект в 2022 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов, который был организован по поручению президента РФ Владимира Путина. Преображение территории является частью мастер-плана по реконструкции Петропавловска-Камчатского.

В пресс-службе правительства Камчатки напомнили, что благоустройство главной набережной краевой столицы выполняется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Мастер-план — это проект по масштабному благоустройству Петропавловска-Камчатского. Центр краевой столицы должен перестать быть производственным и стать главной точкой притяжения горожан и туристов. В основу реконструкции будут положены принципы отражения природного ландшафта в градостроительстве, отсюда будет идти развитие жилой застройки и здесь будут сосредоточены основные сервисы. Вместе с тем в других районах также будут реализованы проекты комплексной застройки: в микрорайоне Северном, микрорайоне Заречном (в районе аэропорта), на улице Пограничной, на Комсомольской площади, а также на месте действующей краевой больницы после её перебазирования на новое место. Большую роль в развитии краевой столицы играет также строительство объездной дороги ТЭЦ 1 — ТЭЦ 2.