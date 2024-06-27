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  4. С 1 июля в Камчатском крае заработает единый реестр многодетных семей

С 1 июля в Камчатском крае заработает единый реестр многодетных семей

14:55
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С 1 июля в Камчатском крае заработает единый реестр многодетных семей

С 1 июля 2024 года в Камчатском крае и на всей территории России, в рамках указа президента, будет создан Федеральный реестр многодетных семей. Основная его цель - составить единый банк данных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Реестр позволит унифицировать все меры поддержки многодетных семей, независимо от региона, где они проживают. Правительством России будет установлен единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи в Российской Федерации. Данная мера позволит упростить процедуру взаимодействия со всеми органами и структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным. Станет возможно быстро получать информацию о том, считается ли многодетной та или иная семья. Создание единого Реестра позволит успешно применять дополнительные меры поддержки рождаемости и даст государству широкую статистику по актуальным проблемам многодетных семей», - рассказала исполняющая обязанности министра социального благополучия и семейной политики Камчатского края Юлия Горелова.
Она добавила, что ведение банка данных о многодетных осуществляется с использованием госинформсистемы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Уже сегодня благодаря этой системе уполномоченные органы могут назначать единое пособие на детей из многодетных семей.
Напомним, по новым правилам, многодетный статус получают все семьи с тремя и более детьми. Этот статус присваивается бессрочно. Но меры поддержки предоставляются лишь до достижения старшим ребёнком 18 или 23 лет при получении образования по очной форме.

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