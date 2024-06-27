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  4. Детоксикация наркозависимых — это не лечение, а лишь возможность «завязать»

Детоксикация наркозависимых — это не лечение, а лишь возможность «завязать»

16:30
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Детоксикация наркозависимых — это не лечение, а лишь возможность «завязать»

Детокс является первым этапом лечения наркотической зависимости. Процесс детоксикации – это серьезный стресс для организма, и противопоказаниями для него являются реанимационное состояние, беременность, психические и неврологические расстройства.

К сожалению, после детоксикации многие зависимые сразу же возвращаются к наркотикам. Кто-то просто проходит детокс для того, чтобы поддержать организм, но остается жить дальше в своей наркоманской романтике и искать очередную дозу.
Детоксикация - это не лечение, а лишь возможность вывести продукты распада наркотиков, восстановить работу внутренних органов и успокоиться психологически. Для того чтобы избавиться от наркотиков раз и навсегда, потребуется длительное лечение. И начинается оно сразу после детоксикации.

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