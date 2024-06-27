В камчатском вузе создали приложение для изучения исчезающего корякского языка 

На Камчатке создали мобильное приложение для изучения исчезающего корякского языка. Презентация состоялась в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга. Образовательную программу «Koryak tuyu» уже могут скачать пользователи телефонов Android, а в июле приложение станет доступно и в AppStore.

Автором и составителем приложения стала Юлия Файзрахманова, кандидат филологических наук, научный сотрудник КамГУ имени Витуса Беринга. Технической разработкой приложения занималась инженер-программист Динара Стёпина. Редакцию и озвучивание языкового материала выполнили Анатолий Сорокин, руководитель центра межкультурных коммуникаций и этнолингвистических исследований КамГУ, и Валентина Дедык, кандидат филологических наук, доцент кафедры родных языков, культуры и быта КМНС «Камчатский институт развития образования».

По словам Юлии Файзрахмановой, целью приложения является привлечение внимания общественности к языку, знакомство с языком и культурой коряков, а также повышение социального престижа корякского языка в местном сообществе посредством его присутствия в сети Интернет, поскольку отсутствие социального престижа рассматривается как один из факторов, приводящих к упадку языка. Об этом сообщили в пресс-службе КамГУ имени Витуса Беринга.

«На начальном этапе пользователь будет работать с отдельными словами, а на более сложных этапах – уже с полноценными фразами и предложениями. В приложении есть самоучитель, словарь и алфавит. Не стоит также забывать, что только совместная работа языковых экспертов, языковых активистов и представителей местных сообществ по документации и ревитализации языка может вдохнуть новую жизнь в исчезающие языки», – рассказала Юлия Файзрахманова.