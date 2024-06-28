100 % домохозяйств в посёлке Оссора на Камчатке могут подключиться к высокоскоростному Интернету

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в время рабочей поездки в Карагинский район провёл встречу с министром цифрового развития Камчатского края Николаем Киселёвым и представителем регионального оператора связи ИнтерКамСервис по вопросу развития инфраструктуры связи в северных районах Камчатки. Как сообщили губернатору, на сегодня для 100% домохозяйств в посёлке Оссора на Камчатке обеспечена возможность подключения к интернету.

Масштабный инфраструктурный проект по созданию на территории Камчатского края магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в направлении северных районов реализован региональным оператором связи ООО «ИнтерКамСервис». Современные услуги связи, в том числе высокоскоростной интернет и интерактивное ТВ, стали доступны для 8394 человек Корякского округа, проживающих в девяти населённых пунктах: Хайрюзово, Усть-Хайрюзово, Ковран, Воямполка, Седанка, Тигиль, Палана, Лесная, Оссора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

«Мы общими усилиями выполнили поручение президента Российской Федерации, который в августе 2020 года, по моей инициативе, поставил задачу обеспечить севера Камчатского края надёжным доступом в Интернет. Мы видим значимость этой работы, мы видим насколько жители ценят её в тех посёлках, которые уже подключены к Интернету. В этой связи я хочу сегодня поблагодарить всех, кто принимал в этом участие - коллектив министерства цифрового развития, наших партнёров ИнтерКамсервис. Интернет радикально меняет качество жизни, повышая доступность и качество образования, открывая новые возможности для здравоохранения, в том числе для проведения медицинских телеконсультаций, а также расширяя возможности приобретения товаров первой необходимости, создавая необходимую среду для молодежи», - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Также Владимир Солодов отметил, что необходимо довести до населения информацию о том, что через Интернет можно пользоваться государственными услугами и проводить цифровые образовательные мероприятия.

«План нами выдержан. Первый этап был действительно сложным. Но мы достаточно быстро мобилизовались и смогли в прошлом году провести Интернет в Тигиле и Палане. Важно, что предварительно в населённых пунктах построили распределительные сети, что позволило оперативно подключить новых абонентов. В Оссоре с учётом предыдущего опыта и, несмотря на то, что не было возможности строить заранее, на данный момент подключено 26 юридических лиц и 126 физических лиц. Хочу отметить, что 550 заявок на подключение физических лиц в течение июля мы закроем. Работа идет оперативно», - отметил министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселёв. Он добавил, что для граждан отдалённых поселений Камчатки будут проводиться «Уроки цифры», которые будут посвящены информационной гигиене, безопасности и сохранению персональных данных.

Кроме подключения населённых пунктов к магистрали, обеспечено строительство внутрипоселковых распределительных сетей, что позволило охватить сетями передачи данных по технологии GPON («оптика» в дом) максимальное количество домохозяйств. Сейчас оператором связи ведётся подключение абонентов в посёлке Оссора в соответствии с поступившими заявками.

Несмотря на все трудности, реализация проекта успешно завершена. Жителям Корякского округа становятся доступны все современные цифровые сервисы, основанные на высокоскоростной передаче данных: широкополосный доступ к глобальным ресурсам сети Интернет, неограниченный доступ к государственным информационным системам, получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде, качественная голосовая связь, интерактивное телевидение.