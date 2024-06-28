Краевой объединенный музей обновит выставочное оборудование

Новое выставочное оборудование для краевого объединенного музея отправлено на Камчатку. Витрины для Камчатского краевого объединенного музея изготовили в Екатеринбурге. Их спроектировали по техническому заданию музея, с учётом всех требований учреждения культуры. В заказ вошли 30 витрин разного назначения: напольные демонстрационные, для одежды, низкие витрины для экспонатов, для выставления манекенов, с полками, с подиумами и другие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В этом году наш музей участвует в национальном проекте “Культура”, в рамках которого получил деньги. На них приобретено музейное оборудование – витрины. Их мы будем использовать на временных выставках для сохранности наших музейных предметов. Несколько витрин будут также использоваться для основной экспозиции музея, а другая часть будет передана в музейный отдел в селе Мильково. Мы не в первый раз участвуем в национальном проекте. В прошлом году приобрели оборудование для фондохранилища. Также, в рамках проекта, нами приобретён информационный киоск, на котором посетители могут ознакомиться с основными крупными Тихоокеанскими экспедициями», – отметила Ирина Салыкова, старший научный сотрудник Камчатского краевого объединенного музея.

По контракту, доставить витрины получателю компания-изготовитель обязана до конца сентября. Этот срок установлен с запасом времени – с учётом возможных сложностей морской навигации. Если никаких непредвиденных ситуаций во время доставки не произойдет, то груз прибудет на полуостров уже в конце следующего месяца.

Напомним, в прошлом году Камчатский краевой объединенный музей также принимал участие в национальном проекте «Культура». На средства нацпроекта приобрели систему климат-контроля, музейные пылесосы, шкафы для хранения, в том числе, драйверный, интерактивную панель (мультимедийную книгу) и другое оборудование.

Национальный проект «Культура» разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года.