Житель Камчатки привезёт с «Тавриды» 1 миллион рублей

На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму в рамках образовательного заезда «Русское лето» прошел конкурс Росмолодёжь.Гранты. Победителями стали представители Московской области, Чеченской Республики и Камчатского края. Благодаря своим проектам они привлекли в регионы грантовые средства на общую сумму 2 900 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе арт-кластера «Таврида».

Иван Качайло из Камчатского края стал обладателем самого крупного гранта в размере 1 100 000 рублей. Деньги пойдут на реализацию проекта по созданию резиденции электронной музыки «Марка». Проект позволит обучить искусству диджеинга: участники освоят не только базовые навыки, необходимые для работы в большинстве направлений клубной музыки, но и различные приёмы сведения музыкальных стилей, познакомятся с профессиональным оборудованием, получат возможность перенять опыт мастеров, посетив серию мастер-классов «Высшая марка» от ведущих диджеев Камчатского края.

«Мы будем создавать собственные музыкальные проекты, отснимем видеосеты на природных объектах Камчатки в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. Кстати, по итогам мы создадим видеоролик «Дневник проекта» в жанре «индустриальное кино», рассказывающий о репетициях, подготовке и проведении мероприятий, истории участников проекта», — рассказал Иван Качайло.

Образовательный заезд «Русское лето» завершился на площадке арт-кластера «Таврида» 27 июня. Заезд включал в себя четыре арт-школы: «Самый творческий город», «Херсонес Таврический» и арт-школы электронной музыки и новых медиа. Участниками заезда стали 344 молодых творца из 65 регионов страны.

В рамках программы заезда состоялся конкурс Росмолодёжь.Гранты, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи. Участники посетили индивидуальные консультации и лекции экспертов-наставников Росмолодёжь.Гранты Виктории Котяковой, Евгения Гаврилова и Никиты Тушева, где узнали о возможностях грантовой поддержки и получили практические инструменты социального проектирования.

Конкурс Росмолодёжь.Гранты проводится на площадке арт-кластера «Таврида» с 2015 года. За это время его победителями стали более 1200 человек, на реализацию их проектов было выделено более 570 миллионов рублей. По условиям конкурса каждый участник образовательных заездов арт-кластера или Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» в возрасте от 18 до 35 лет может выдвинуть свою инициативу на конкурс, выйти на защиту и по её результатам выиграть до 1,5 миллионов рублей на реализацию своего проекта.