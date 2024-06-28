Идеология однополярного мира - новая форма нацизма — вице спикер ГД Ирина Яровая

Заместитель Председателя ГД, заслуженный юрист РФ Ирина Яровая выступила с речью в рамках секции «Правовая защита национальных интересов Российской Федерации в условиях трансформации миропорядка» на Петербургском международном юридическом форуме.

«Идеология однополярного мира - новая форма нацизма, подавление права на суверенное развитие, идеология превосходства», — заявила Ирина Яровая.

Говоря о трансформации миропорядка, вице-спикер ГД подчеркнула, что миропорядок после Второй Мировой войны был сформирован с учётом её уроков: «С активным участием Советского Союза была сформирована Организация Объединенных Наций. И Советский Союз, а потом Россия, последовательно, не сбиваясь с курса, своим примером показывали необходимость равноправного взаимодействия стран и народов, суверенного развития, равной неделимой безопасности».

«Логика Соединенных Штатов была другой, и это не логика последних лет. Вся логика была выстроена под формирование новой идеологии нацизма, идеологии однополярного мира. То есть вот только закончилась Вторая мировая война, и без перерыва, без остановки, начинается раскрутка идеологии возведения небоскрёба однополярного мира. Это не что иное, как новая форма нацизма, подавление права на суверенное развитие, идеология превосходства. И, собственно говоря, все инструменты, которые использовались и формировались за эти годы, они под это и созданы», — подчеркнула вице-спикер ГД.

«Украина — это орудие преступления, созданное Соединёнными Штатами для достижения своих интересов однополярного мира. И это пример того, как манипулятивные действия через сознание человека и через национальную элиту, которая предала интересы своего народа и своей страны на Украине, сформировалаи плацдарм и полигон для реализации новой ненацистской политики, идеологии агрессии и прямых военных действий», — считает Ирина Яровая.

«Инструментарий, который используется в этой логике однополярного мира - он дистанционный. Он разный, но он дистанционный. Когда мы провели расследование по факту создания деятельности биолабораторий Пентагона на Украине, мы увидели, что это новый вид угроз, новый вид диверсий и террористических атак, которые еще находятся в лабораториях, но которые уже в высокой степени готовности. И это тоже трансформация мирапорядка, потому что мы сталкиваемся с латентными угрозами, которые сложно выявляемы, труднопресекаемы, труднодоказуемы», — сообщила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

«И вся система права подлежит тоже трансформации, потому что классические нормы права и классические составы преступлений, они давно изменились, потому что появились новые формы совершения этих преступлений и новые орудия преступлений, которые мудрецами однополярного мира хитро названы виртуальными, но они никакие не виртуальные, они вполне реальные. И до тех пор, пока будет сохраняться анонимность, в сфере реально существующих человеческих отношений, мы с вами всегда будем иметь дело с непредсказуемым преступником, с преступником трудноуязвимым и трудновыявляемым. Поэтому нам предстоит как обществу давать ответы на вопросы, какой ценностный ориентир наш. Наш ценностный ориентир — открытое, честное, доброжелательное взаимодействие», — сказала Ирина Яровая.

«Значит, под это должны формироваться и нормы права, обеспечивающие такую логику защиту абсолютного большинства граждан России, которые в этом заинтересованы. Это будет и противодействие терроризму и экстремизму в более эффективной форме», — заключила вице-спикер ГД.