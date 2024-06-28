Во всех районах Камчатки собираются создать жилищно-строительные кооперативы

Жилищно-строительные кооперативы планируется создать во всех районах Камчатки. Они могут стать действенным механизмом комплексного развития территорий в каждом районе Камчатского края. Это позволит возводить модульные малоэтажные дома в отдалённых районах края в интересах молодых семей, молодых специалистов, участников СВО и многодетных. Первым шагом для реализации стало подписание соглашения между жилищно-строительным кооперативом «Молодёжный» и Управлением федеральной службы исполнения наказаний.

«По поручению председателя правительства Камчатского края Евгения Чекина мы работаем над формированием комплексного жилищного продукта, который может быть применён также на территории отдалённых районов Камчатского края. Это позволит возводить модульные жилые дома высокого качества. Благодаря таким технологиям появится возможность быстро возводить частные дома в районах», - сказал советник председателя правительства Камчатского края Владимир Мурзак.

Планируется, что отдельные модули будут изготавливаться силами УФСИН, а затем жилищно-строительными кооперативами доставляться в отдалённые районы для сборки в готовые к проживанию малоэтажные дома.

«Во взаимодействии со Сбербанком мы сформулируем комплексный продукт, который включал бы в себя понятные процедуры финансирования жилой застройки в формате КРТ и сам объект жилищного строительства, в нашем случае модульный дом. Мы должны сформировать жилищно-строительные кооперативы силами заинтересованных лиц, в том числе, молодых специалистов, молодых семей, профильных сотрудников учреждений образования, здравоохранения, культуры, а также участников СВО. Подписание соглашения – это первая ласточка, которая, как мы надеемся, даст толчок в объединении людей из разных категорий на отдельных территориях для комплексного развития жилой застройки», - добавил Владимир Мурзак.

«Подписание соглашения позволит нам реализовать сразу две цели. Первое - это позволит обеспечить работой осужденных, тем самым реализует программу и задачи, поставленные руководством УФСИН. И второе - позволит принять активное участие во взаимодействии с правительством Камчатского края в развитии региона в части обеспечения процесса индивидуального строительства малоэтажного жилья, соответствующего ожиданиям населения», - сказал заместитель начальника УФСИН по Камчатскому краю Денис Копылов.

К преимуществам возведения модульного малоэтажного жилья относятся - сокращение срока строительства до 80%, экологичность и устойчивость, уменьшение энергозатрат, а также чистота и низкий уровень шума при строительстве. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.