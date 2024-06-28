Специалисты рассказали, что повлияло на камчатскую инфляцию в мае

На Камчатке в мае годовая инфляция составила 8,4 % (в апреле 8,2 %). Это ниже, чем по ДФО (9,2 %), но выше, чем по стране (8,3 %). Как и в целом по России, цены в регионе росли из-за высокого потребительского спроса, опережающего возможности предложения, и увеличения издержек производителей и поставщиков.

Цены на продовольственные товары в мае росли быстрее, чем месяцем ранее. За год прирост составил 8,7 % (в апреле — 8,4 %). Производители молочной продукции продолжили переносить в цены возросшие издержки на логистику, оплату труда и упаковку. В результате цены на молочные продукты в мае за год выросли сильнее, чем в апреле. Об этом сообщили в пресс-служба Отделения по Камчатскому краю Дальневосточного ГУ Банка России.

Из-за неурожая какао-бобов и, как следствие, значительного роста цен на них на мировом рынке подорожали в годовом выражении кондитерские изделия.

На непродовольственные товары цены в мае выросли на 6,7 %, что меньше, чем в апреле (7,2 %). Годовой рост цен на топливо в регионе замедлился, в том числе благодаря мерам по ограничению экспорта бензина, введенным правительством России 1 марта текущего года. Цены в сфере услуг в мае в годовом выражении выросли на 10,8 %, в апреле — на 9,8 %.

«Повысился интерес людей к путешествиям по стране — увеличился спрос на внутренние авиамаршруты. В результате годовой рост цен на билеты в крае, как и в целом по России, ускорился. А повышенный спрос, связанный с ростом турпотока в регион, способствовал росту цен на аренду квартир и гостиничные услуги», — отметил управляющий Отделением Банка России по Камчатскому краю Алексей Киреев.

Для ограничения избыточного расширения внутреннего спроса и снижения инфляции к цели Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле.