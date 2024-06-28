Жителей и гостей столицы Камчатки приглашают на двойной праздник

В центре Петропавловска-Камчатского в субботу, 29 июня, состоится праздник в честь Дня молодёжи и Дня Камчатского края. Основные мероприятия будут сосредоточены на центральной площади города, вдоль улицы Озерновская коса, включая скейт-парк, а также спортивный парк «Спартак». Торжественное открытие с участием официальных лиц города состоится в 14:00 на сценической площадке на территории стелы «Город воинской славы». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 15:00 до 17:00 пройдёт концертная программа «Камчатка молодая», с 17:00 до 20:40 – молодежный фестиваль альтернативной культуры «Метаморфоза», далее с 20:45 до 22:00 на сцене выступит кавер-группа «Luxury Band».

Одновременно вдоль улицы Озерновская коса с 15:00 до 18:00 будут работать: молодёжная спортивно-игровая площадка, декоративно-прикладная выставка «Шкатулка», выставка-ярмарка рабочих профессий «Арт-Профи форум».

«На территории скейт-парка состоится региональный этап «КАРДО» - масштабное событие для молодёжных субкультур региона, направленное на пропаганду здорового образа жизни, поддержку творческой молодежи, занимающейся современными видами искусства и спорта, а также демонстрацию развития направления сферы креативных индустрий», - рассказали организаторы.

В состязании примет участие молодёжь с 16 до 35 лет по десяти направлениям: граффити, скейтборд, скут, BMX, брейкинг, хип-хоп, диджеинг, паркур, воркаут и трикинг. Увидеть выступления участников можно с 14:30 до 21:00.

Открытие спортивных игр на «Спартаке» состоится в 13:00, соревноваться спортсмены будут до 17:00. Болельщиков приглашают поддержать участников соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу, большому и настольному теннису. Запланированы мастер-классы и показательные выступления «Силовой экстрим» от Федерации пауэрлифтинга Камчатского края.

Также в День молодежи в 15:00 стартует работа «Движение Первых». На площадке «Благо твори» будут изготавливать детские мягкие игрушки (их передадут в детские дома). На площадке «Служи Отечеству!» научат сборке и разборке автомата, а также подтянут общевойсковую грамотность. На основной площадке с 15:00 до 15:45 презентуют основные направления деятельности «Движение Первых» в интерактивной форме. Там же состоится квиз и флешмоб. С 15:45 до 16:20 - Литературный стендап, мастер-класс по публичным выступлениям, с 16:20 до 16:40 - встреча с киберспортсменами, с 16:40 до 17:00 - беседа с ветераном СВО.

В пресс-службе администрации Петропавловска дополнили, что на время проведения праздника с 12:00 до 22:30 движение общественного и личного транспорта в центре города пустят по улице Советской. В случае непогоды программу перенесут на 30 июня.

Одновременно с жителями столицы Камчатки День молодёжи отметят во всех муниципалитетах. В районах края состоятся тематические фотовыставки, концерты, квизы, вечера танцев и конкурсы, спортивные состязания, настольные игры и мастер-классы. В Быстринском районе в этом году День молодёжи совпал с праздником первой рыбы.