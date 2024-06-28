Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Камчатские школьники бесплатно побывали в Долине гейзеров

Камчатские школьники бесплатно побывали в Долине гейзеров

15:05
81
Камчатские школьники бесплатно побывали в Долине гейзеров

На Камчатке 27 и 28 июня состоялись первые в этом году бесплатные вертолётные экскурсии в Долину гейзеров для выпускников школ Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского районов.

«Ребята имеют возможность увидеть лучшие уголки природы Камчатки, почувствовать и осознать настоящую красоту и уникальность родного края, чтобы у них в дальнейшем было желание жить и работать в нашем регионе», – прокомментировала заместитель министра образования Камчатского края Евгения Орешко.
Программа повышения доступности посещения Долины гейзеров для школьников, успешно сдавших итоговые экзамены, инициирована главой региона Владимиром Солодовым три года назад. Для школьников, впервые попавших на борт вертолёта, возможность пройтись по заповедным тропам Камчатки стала очень волнительным, но в то же время значимым событием в жизни.
«Я никогда не была в Долине гейзеров, было очень интересно там побывать. Очень рада закончить школу и получить такой подарок от губернатора», – рассказала выпускница школы Надежда Божкова.
В пресс-службе правительства Камчатки напомнили, что выпускники этого года должны успеть оформить сертификат на поездку до 30 сентября, иначе они потеряют эту возможность. После получения электронного сертификата выпускники могут выбрать удобную для них дату экскурсии с июля по октябрь. Право на бесплатную поездку предоставляется только при наличии регистрации по месту жительства на территории Камчатского края.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Бесплатные путёвки на военно-спортивные смены «Альбатрос» предлагают камчатским школьникам
Камчатские школьники восстановили автомобиль пятидесятых годов для участия в параде
Мастер-класс по военно-спортивной подготовке провели для камчатских школьников
Последний звонок для школьников Петропавловска-Камчатского прозвучит 17 и 18 мая
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.