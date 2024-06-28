В Петропавловске определили подрядчика для благоустройства «Мишенного-3»

В Петропавловске-Камчатском определили подрядчика, который завершит ремонт дороги на улице Автомобилистов и проспекте 50 лет Октября. Муниципальный контракт с подрядной организацией планируют заключить в ближайшее время. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации города.

«24 июня состоялись закупочные процедуры с целью определения подрядчика для заключения нового муниципального контракта. Подана только одна заявка на участие в закупке. В соответствии с законодательством, муниципальный контракт будет заключен в ближайшие дни. Срок начала выполнения работ — с даты заключения контракта», — рассказал руководитель Управления Александр Петренко.

Контракт заключат на два года, однако выполнение всех работ планируют завершить в 2024 году.

«Во время подготовки новой закупки мы воспользовались возможностью и скорректировали объёмы по тротуарам и ливнёвкам уже с учётом полученной информации в ходе исполнения ранее заключённого контракта, что должно положительно сказаться на окончательном результате работ. Все важные моменты учтены в техническом задании. Задача — выполнить благоустройство в полном объёме в 2024 году. Минимальная часть работ из-за сжатых сроков, возможно, будет перенесена на следующий год. Но, ещё раз повторюсь, основная часть будет произведена именно до конца текущего года. Это понимает и подрядчик, и заказчик в лице Службы автомобильных дорог», — подчеркнул Александр Петренко.

«Городом изысканы средства на работы, которые предполагалось выполнить в районе «Мишенный-3» в 2024 году изначально, а именно укладку около 50 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия и около 15 тысяч квадратных метров озеленения. Будет благоустроена территория жилой застройки улиц Автомобилистов и Ватутина, включая проспект 50 лет Октября», — сказал руководитель Управления.

В пресс-службе администрации города напомнили, что в 2022 году в микрорайоне «Мишенный – 3» заменили ветхие коммунальные сети. В прошлом году подрядчик выполнил первый этап ремонтных работ. В мае текущего года должен был начаться второй этап – непосредственно асфальтирование. Однако прокуратура вышла с иском о расторжении действующего контракта, поэтому контракт расторгли и объявили новую закупку.