В Камчатском крае для строительства частных домов сформируют более 150 участков

В Камчатском крае сформируют дополнительные земельные участки для строительства собственных домов. Об этом стало известно во время встречи депутата Законодательного Собрания Камчатского края Валерия Калашникова с главой Пионерского поселения Михаилом Юрьевым. Народный избранник выехал на место выделения земельных участков многодетным семьям в посёлке Светлый Пионерского сельского поселения.

«С моего третьего созыва в краевой парламент, с момента начала выделения здесь земельных участков для многодетных, мной ведётся постоянная работа по поддержке и депутатскому контролю исполнения этого закона. В 2021 году сформирован новый участок, и сегодня мы видим, как он осваивается. На нём обустраиваются многодетные семьи, уже построено несколько домов. На этой территории было выделено 28 участков: 16 - в первую очередь, 12 готовятся к выдаче», - рассказал депутат.

В ходе встречи с главой Пионерского поселения Михаилом Юрьевым поднят вопрос переноса линии электропередач, которая расположена на сформированных и готовых к предоставлению многодетным семьям участках.

«Существует одна проблема - это находящаяся здесь линия электропередач. Столбы находятся на территории сформированных участков, что является неудобством для строительства. Постараемся помочь решить этот вопрос», - отметил Валерий Калашников.

Как сообщил глава сельского поселения Михаил Юрьев, посёлок активно развивается: здесь много семей хотят начать строительство собственных домов, обустроить хозяйство. Впереди планы по формированию ещё более 150 участков.

«У посёлка много преимуществ: здесь расположена школа, есть вода, электричество, дорога. Очередь на получение земельных участков здесь растёт, и на сегодняшний день в ней 209 семей. Чтобы закрыть потребность, мы будем вносить изменения в генеральный план и формировать участки на территории, расположенной выше посёлка Молодежный. Это около 150 участков. Самое главное - обеспечить подъездные пути. В этом нужна помощь правительства Камчатского края и Законодательного Собрания. Земля здесь востребована, и люди, которые начали обустраиваться, очень довольны», - рассказал Михаил Юрьев.

Валерий Калашников подчеркнул, что необходимо продолжать оказывать сельскому поселению всевозможное содействие.

«Со стороны Законодательного Собрания мы будем эту работу контролировать, помогать, потому что не всегда сельскому поселению хватает денег на планировку, дороги, другие необходимые расходы», - сказал он.

В пресс-службе краевого Заксобрания добавили, что за время действия закона «О предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации, имеющим трёх и более детей, в Камчатском крае» было предоставлено 412 земельных участков, из них 43 – в 2024 году. В настоящее время всего в Камчатском крае в очереди находится 1191 семья.