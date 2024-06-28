Более 200 человек нашли работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Петропавловске

В Петропавловске-Камчатском состоялся региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В пятницу, 28 июня, в краевой научной библиотеке имени Крашенинникова региональный Кадровый центр собрал представителей 32 ведущих компаний полуострова. Они представили более 250 вакансий на 621 рабочее место. Благодаря работе карьерных консультантов работу на ярмарке нашли 225 жителей края.

«Сегодня Кадровый центр Камчатского края не просто подбирает подходящее место работы для гражданина, а полностью решает жизненную ситуацию, в которую попал человек. Карьерный консультант центра оказывает соискателю целый спектр услуги и по профессиональной ориентации, и по социальной адаптации на рынке труда, и по психологической поддержке, если человек в ней нуждается. Цель нашей работы – оказать максимальное содействие всем, кто обращается в Кадровый центр Камчатского края», – отметила министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Наталья Ниценко.

Всероссийская ярмарка трудоустройства объединила девять площадок. Самая востребованная – «Молодёжная занятость». Из 225 нашедших работу, 193 – молодёжь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

Одно из важных направлений работы ярмарки – профориентационная зона, которая также заинтересовала молодых людей. Диагностику профессиональных предпочтений прошли и школьники старших классов, и выпускники, и военнослужащие, в скором времени оканчивающие срочную службу в армии.

Напомним, новый формат проведения ярмарок трудоустройства – часть масштабной модернизации службы занятости населения, которая реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Приоритетной задачей службы занятости нового типа станет работа по закрытию кадровой потребности региона, а также переход от механизма предоставления услуг к механизму решения проблем соискателя и работодателя.

Главная отличительная черта обновленных центров занятости – комплексное и адресное оказание услуг. В модернизированных центрах существенно сокращается время на трудоустройство граждан, а также увеличивается количество работодателей, получивших услуги.