Не бойтесь трудностей и бросайте себе вызовы! Владимир Солодов поздравил камчатскую молодёжь

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил молодых людей с Днём молодёжи, который отмечают сегодня, 29 июня.



«Дорогие ребята! Искренне поздравляю вас с Днём молодёжи!



Молодёжь Камчатки — это будущее нашего региона. Ребята добиваются успехов в разных сферах: в учёбе, науке, бизнесе и государственной службе. С уверенностью скажу, что мы по праву можем гордиться ими.



Для профессионального развития молодёжи мы запустили программу «Профессионалитет» и реализуем различные меры поддержки, а также программу целевого обучения. Мы делаем всё возможное для того, чтобы им было комфортно жить и работать на Камчатке.



Ребята, искренне желаю вам успехов в любых начинаниях и достижения всех поставленных целей. Не бойтесь трудностей и бросайте себе вызовы, мечтайте и ставьте амбициозные цели. Каждый из вас уникален, у каждого из вас свой путь к успеху. Помните, вы всегда сможете реализовать себя на Камчатке, а мы обязательно поддержим вас. С Днём молодёжи!», — сказал Владимир Солодов.



Справка.



Ежегодно в России отмечается национальный праздник, посвященный молодым гражданам страны. До 2022 года молодых россиян чествовали 27 июня. Однако в 2023 году президент России Владимир Путин указом перенес праздник на последнюю субботу июня. В 2024 году День молодежи отмечается 29 июня.