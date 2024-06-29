Среднестатистические результаты от лососевой путины прогнозируют на Камчатке

Среднестатистические результаты от лососевой путины ожидают специалисты в 2024 году. Об этом во время пресс-подхода рассказал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.



«У нас прогнозы, конечно, не такие оптимистичные, как в одном из рекордных прошлых годов. Ну где-то в среднем ожидаем по Дальнему Востоку 340 тысяч тонн улов. Пока начало путины складывается не очень удачно, но для этого есть все обоснования гидрологические и климатические.



Надеемся, что сейчас уже она будет темпы наращивать и думаю, что результаты будут среднестатистические. Ожидаем, что рыбы хватит для внутреннего потребления, безусловно, для насыщения центральной части Российской Федерации. Ну и, конечно же, здесь тоже на Дальнем Востоке, в том числе и для экспорта», – рассказал Илья Шестаков.



Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что рыбы, которая добывается, с избытком хватает, чтобы закрыть потребности не только Камчатки, но и России в целом.



«Безусловно, реализовываем задачи, которые стоят по наращиванию экспортного потенциала. Поэтому небольшие подходы не должны создать сложности с доступностью рыбы. Ну и на самом деле на финансовые показатели предприятий катастрофически не скажется ввиду того что экспортные цены реагируют на объёмы и нивелируют вот эти негативные возможные эффекты», – сказал губернатор.



Он добавил, что при организации путины устанавливается не только задача по объёму улова, но и по параметрам пропуска рыбы для воспроизводства. И здесь наука указывает на очень благоприятны по сравнению с предыдущими годами результаты.