Ирина Яровая поздравила земляков с Днём Камчатского края и Днём молодёжи

Специально к двойному празднику свое видеопоздравление землякам направила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Парламентарий пожелала счастья и процветания родной Камчатке.



«Дорогие земляки, дорогие друзья! Прекрасный радостный летний праздник — День молодежи и День рождения нашего Камчатского края. Счастливый взгляд молодости и мудрость старших поколений - это, наверное, самое главное, что дает общую энергию, вдохновение, успех. От всего сердца желаю счастья и процветания нашей родной камчатской земле. И, конечно, мира и добра. Огромные слова благодарности ветеранам и труженикам, нашим трудовым династиям, слова поздравления молодым семьям. Слова благодарности нашим ребятам, которые сегодня участвуют в рамках специальной военной операции и создают то самое благополучие для успеха и развития Камчатки. С Днём Рождения, любимая Камчатка! С Днём молодежи!».