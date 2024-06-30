День молодежи и День Камчатского края — отметили широко!

В эту субботу Камчатский край отметил два знаменательных события — Всероссийский День молодежи и 17-летие со дня образования Камчатского края.



Глава региона Владимир Солодов поприветствовал всех , кто пришел на двойной праздник.



«Конечно, в первую очередь хочу поздравить всех с сегодняшним праздником. Я очень рад сегодня видеть столько ярких ребят. Спасибо большое еще раз всем молодежным организациям, которые вкладывают свой труд и желание в развитие региона. Ну и всех вас, дорогие друзья, кто сегодня здесь на центральной площади по этому замечательному поводу собрались. Молодежь – это жизнь, молодежь – это движение вперед, молодежь – это будущее, и именно поэтому такое особое внимание мы и уделяем вам. В этом году мы отмечаем 170 лет со дня Петропавловской обороны. Эти слова уже звучали сегодня, но я хочу еще раз их сказать, что главной силой, главным фактором и той победы, и сегодняшних побед является наше единство. С праздником, дорогие друзья!», – сказал Владимир Солодов.



На главной площади Петропавловска-Камчатского и Озерновской косе и стадионе «Спартак» были расположены главные точки притяжения горожан и гостей города с культурно-массовыми и спортивными мероприятиями.



Также во всех муниципальных районах Камчатского края не оставили камчатцев без праздника — фотовыставки и концерты, квизы, вечера танцев и конкурсы, спортивные состязания, настольные игры и мастер-классы. Для проведения мероприятий задействованы разнообразные площадки — Дома культуры и клубы, открытые площадки, в некоторых районах даже футбольные поля, отчитались организаторы из районов края.



День молодежи отмечается в России ежегодно. До 2022 года это было 27 июня, а в 2023 году президент России своим Указом указом перенес праздник на последнюю субботу июня. День Камчатского края празднуют 1 июля, в годовщину объединения Камчатской области и Корякского автономного округа. Праздничные мероприятия, приуроченные к этому дню.