Необходимо предусмотреть внесудебную блокировку информации преступной направленности — Ирина Яровая

Необходимо предусмотреть внесудебную блокировку информации преступной направленности, распространяемой посредством бот-технологий, ввести повышенную квалифицированную ответственность за создание такого автоматизированного массового контента, а также создать специальные технические решения по выявлению и пресечению такой преступной деятельности.



Об этом заявила заместитель Председателя ГД, Заслуженный юрист РФ Ирина Яровая в рамках секции «Роль искусственного интеллекта в противодействии пропаганде радикальной, экстремистской и террористической деятельности» на Петербургском международном юридическом форуме .



«Алгоритмы рассылки информации через систему так называемых ботов - это технология, которой в любом случае управляет человек, задавая программу и задачи определённого информационного контента. При этом информация распространяется якобы от некоего лица, образ которого также формируется с целью войти в доверие некоего сообщества или создать иллюзию массового мнения», - сказала зампред ГД.



«Собственно, это технология информационной войны и управления сознанием как отдельно взятого человека, так и социальных групп, сообществ, формирования общественного мнения и деструктивного влияния. Во всех без исключения случаях это технология введения в заблуждение о происхождении и целях, а, значит, технология обмана. Но это может быть и технология преступления. Причём, технология самых разных преступлений, имеющих классическую правовую формулу, в которой только усовершенствовано средство воздействия», - считает вице-спикер ГД.



«Опасность этой технологии прежде всего в массовой направленности. А, значит, способности достижения более общественно-опасных последствий и в более коротком интервале времени. Особенно опасны эти технологии в воздействии на сознание детей и подростков, в создании психо-эмоциональных ловушек и разжигании агрессии», - уверена Ирина Яровая.



«Украина - плацдарм, где США запустили и опробировали много разных технологий. Последствия общеизвестны: главное из них реабилитация человеконенавистнической идеологии фашизма и нацизма, нацистских преступников», - добавила парламентарий.



«Вербовка и вовлечение в террористическую деятельность через такую технологию чрезвычайно опасна. По сути, такая информационная атака сравнима с нападением, а когда совершается агрессия, необходимы быстрые и эффективные меры защиты. Очевидно, что реагирование должно быть в виде внесудебной блокировки, но для этого необходимы, прежде всего, технологические решения по выявлению и пресечению такой преступной деятельности. Также необходимо вводить квалифицированную повышенную ответственность за создание автоматизированного массового контента преступной направленности», - предложила Ирина Яровая.