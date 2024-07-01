Владимир Солодов поздравил жителей региона с Днём Камчатского края

Губернатор региона Владимир Солодов поздравил жителей с 17 годовщиной со дня образования Камчатского края

«Уважаемые жители Камчатского края! Искренне поздравляю вас с нашим главным праздником — Днём Камчатского края.

Сегодня мы чествуем нашу любимую, неповторимую и уникальную землю, которой каждый из нас гордится. Мы гордимся нашей величественной и одновременно хрупкой природой. Наша главная задача — сохранить её для будущих поколений. В этом мы опираемся на мудрость, которую передали нам коренные жители Камчатского края испокон веков населявшие полуостров.

Мы гордимся славными свершениями наших предков, ведь именно на Камчатке были совершены великие географические открытия. Наша земля — земля первооткрыватель. И сегодня мы смело продолжаем путь, намеченный нашими предками.

Мы гордимся героическими страницами военной истории, победами, которые были одержаны на нашей земле. Сегодня Камчатка продолжает достижение предков. Мы уверенно строим благополучно развивающиеся общество. Мы продолжаем те традиции, которые были заложены. И уверенно смотрим вперёд, доказывая, что Камчатка — это форпост страны на Северо-Востоке. И именно здесь начинается новый день, именно здесь мы реализуем новые амбициозные проекты. Всё это делается благодаря главному богатству Камчатского края — нашим жителям. Я хочу поблагодарить каждого из вас, потому что благодаря вашему созидательному труду мы развиваемся, делаем процветающим наш край и нашу страну.

Желаю вам успехов, благополучия и мира в ваших семьях и новых достижений во благо Камчатки, во благо нашей великой страны. С праздником! С Днём Камчатского края!», — сказал Владимир Солодов.

Справка.

День Камчатского края отмечается 1 июля, в годовщину объединения Камчатской области и Корякского автономного округа. Административное слияние создало основу для повышения экономического, культурного, социального потенциалов объединённого региона.