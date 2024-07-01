Завершить ремонты в школах до начала учебного года поручил губернатор Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе заседания штаба по строительству поручил завершить капитальные ремонты школ до начала учебного года.

«Программа капитальных ремонтов учреждений образования проходит в рамках федерального проекта, а в ближайшее время она войдет в новый национальный проект, который будет реализовываться. Он является ключевым по развитию системы образования в Российской Федерации. Мы сейчас целый ряд школ ремонтируем. Сейчас будет очень ответственный период: до 10 июля 2024 года нужно сформировать заявки на следующий период – 2025, 2026, 2027 годы. Могу сказать, что очень серьёзное преображение школ происходит. Ремонтируются фасады, внутренние помещения. В рамках проекта “Школа мечты” вместе со студентами архитектурных университетов находятся решения, которые будут привлекательными не только с точки зрения качества и добротности материалов и в соответствии стандартам обучения, но и с точки зрения визуальной привлекательности. Очень важно, чтобы работы, которые запланированы в этом году, были завершены в срок. Прошу органы местного самоуправления на личном контроле держать данный вопрос», — сказал Владимир Солодов.

Глава региона добавил, что со следующего года край начнет оказывать поддержку школам для ремонта дворовых пространств.

«Есть проблема в городе с пришкольными территориями. Многие школы прилично смотрятся внутри, а территория создаёт ощущение прошедшей бомбардировки. Сейчас важно сформулировать приоритеты, то есть выявить школы, которые в первоочередном порядке требуют благоустройства», — добавил глава региона.

В пресс-службе правительства Камчатки добавили, что в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» капитальный ремонт в 2024 году ждёт семь общеобразовательных организаций. Работы начались в школах № 9, № 36 и № 45 Петропавловска-Камчатского, а также в Термальненской, Нагорненской, Раздольненской школах Елизовского района и в Ковранской школе Тигильского района.