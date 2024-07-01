Дизельное топливо, уголь и дрова завезут в отдалённые районы Камчатки

В Камчатском крае продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. Специалисты АО «Южные электрические сети Камчатки» (дочернее общество ПАО «Камчатскэнерго») поставляет топливо в населённые пункты, которые предприятие обеспечивает теплом и электроэнергией.

По данным на 1 июля, завезено 17,5 тысячи тонн для дизельных электростанций и тепловых бойлерных установок сёл Пенжинского, Олюторского, Паланского, Тигильского, Алеутского, Средне-Камчатского энергорайонов, а также для Козыревского, Соболевского, Оссорского энергоузлов, Усть-Камчатского и Ключевского районов электрических сетей. До окончания навигации будет поставлено 29,4 тысячи тонн дизельного топлива на общую сумму более 3,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Камчатскэнерго».

ООО «Торговый Дом «Спектр» начало поставку твёрдого топлива для котельных ЮЭСК. Для сёл Тигиль и Седанка завезено 8,9 тысячи тонн угля. На сегодня в селе Седанка имеется 1,6 тысячи тонн угля. Очередной завоз в объёме 1,8 тысячи тонн будет произведён по зимнику в январе-марте 2025 года.

В Пенжинском районе в сёлах Слаутное и Манилы из переходящего остатка сформирован запас угля в объёме 0,5 тысячи тонн. В июле теплоход «Палана» доставит в село Манилы 6,6 тысячи тонн угля для котельных Пенжинского энергорайона. В Алеутский энергорайон, в село Никольское, в мае завезено 2,2 тысячи тонн угля для котельных при переходящем запасе 1,9 тысячи тонн угля. Всего до начала отопительного сезона на угольные котельные ЮЭСК завезут 17,7 тысячи тонн угля на сумму 412,7 миллиона рублей.

АО «ЮЭСК» готовится заключить контракты на поставку 6,5 тысячи кубических метров дров для котельных сёл Аянка Пенжинского района и Атласово, Долиновка Мильковского района на сумму 35 миллионов рублей. Поставка будет осуществляться в течение всего отопительного сезона.